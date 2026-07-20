Стартовали подготовительные работы к восстановлению Триумфальной арки

В Нижнем Новгороде начались подготовительные работы к восстановлению Триумфальной арки. Как сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в городском департаменте строительства и капитального ремонта, проект будет реализован в несколько этапов.
Первый этап включает проектно-изыскательские работы, после чего планируется восстановление самой Триумфальной арки и благоустройство прилегающей территории.
В рамках муниципального контракта уже выполнены инженерно-геологические изыскания. Кроме того, специалисты разработали и согласовали концепцию благоустройства территории, фасады будущего объекта, концепцию павильона, планировочные решения и вариант размещения арки. Также подготовлена техническая часть проектно-сметной документации.
Сейчас подрядная организация приступила к подготовительному этапу строительства. В частности, ведется комплекс подготовительных работ, а также вынос сетей инженерного обеспечения из зоны будущего строительства.
Напомним, что уменьшенную копию триумфальной арки конца 19 века планируют воссоздать в Нижнем Новгороде. Ее построят рядом с останцами исторического объекта, обнаруженного во время земляных работ на улице Советской осенью 2024 года. Подлинность арки подтвердили эксперты, проводившие исследование: она была построена к приезду императора Николая II в Нижний Новгород в 1896 году.
Подрядчик должен будет подготовить проект строительства, выполнить инженерные изыскания и построить саму арку. Также по контракту он должен построить выставочное пространство, где Триумфальная арка станет входной группой на территорию комплекса. Сумма контракта составила 314,8 млн рублей, средства на эти цели выделят из городского бюджета.
Завершить строительство сооружения необходимо до 10 августа 2026 года, а универсального выставочного пространства — до 15 ноября.