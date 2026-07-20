«Театр-Театр» в Перми официально возглавит Егор Мухин

Егор Мухин родился в 1984 году. Он является профессиональным управленцем: в 2011 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности «Финансы и кредит», 2020 году — получил диплом «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции» в академии РАНХиГС. В 2017—2018 годах руководил коммерческим отделом «Театра-Театра», в 2018—2021 годы — коммерческий директор, а с 16 августа 2021 года — исполнительный директор театра.