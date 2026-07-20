Пожарные в США с помощью кислородной маски спасли голубя, который надышался дымом

В калифорнийском Окленде сотрудники пожарной службы столкнулись с необычным вызовом. Во время тушения автомобиля они заметили голубя, который явно задыхался от едкого дыма. Птица не пыталась улететь, а, наоборот, приблизилась к людям — будто просила о помощи.
Пожарные из части № 29 оперативно надели на неё специальную кислородную маску (обычно такие используют для пострадавших животных в задымлённых помещениях) и дали возможность отдышаться. Всего через несколько минут голубь оживился, захлопал крыльями и благополучно покинул место происшествия.
Спасатели сняли трогательный момент на видео и поделились им в соцсетях. Ролик мгновенно разлетелся — его посмотрели более 27 миллионов раз. Пользователи особенно отметили, что профессионализм и доброта спасателей не знают границ: один из комментаторов даже пошутил, что готов платить налоги с удвоенной силой, если они идут на такие дела.