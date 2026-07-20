Пожарные в США с помощью кислородной маски спасли голубя, который надышался дымом

Спасатели сняли трогательный момент на видео и поделились им в соцсетях. Ролик мгновенно разлетелся — его посмотрели более 27 миллионов раз. Пользователи особенно отметили, что профессионализм и доброта спасателей не знают границ: один из комментаторов даже пошутил, что готов платить налоги с удвоенной силой, если они идут на такие дела.