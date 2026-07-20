«Чем стабильнее финансируется содержание сетей, тем меньше луж на дорогах»

"До сих пор в Ростове эта норма фактически не работала — город обслуживал ливневку из бюджета, без отдельного тарифного механизма. Сейчас этот пробел закрывают. Платить будут не жители за свои дворы и палисадники, а собственники земельных участков — прежде всего, предприятия, организации, с территории которых организованно или по рельефу местности вода стекает в систему, а также сам муниципалитет — за ливневки на городских дорогах. Сейчас в городе около 900 таких абонентов, из них 60 обеспечивают более 70% всего объема стоков, а до 80% выручки оператора сформирует оплата именно от муниципалитета. То есть основная, финансовая нагрузка ложится на город и на крупный бизнес, а не на рядового собственника частного дома.