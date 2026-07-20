Предприятие в Нижегородской области переборщило с химикатами на полях

В ходе мониторинга выяснилось, что предприятие завышало установленные нормы применения пестицидов и агрохимикатов на семи земельных участках с озимой пшеницей. Кроме того, компания скрывала информацию: во ФГИС «Сатурн» отсутствовали даты работ, кадастровые номера участков, данные о способах и дозировках внесения препаратов.