Предприятие в Нижегородской области переборщило с химикатами на полях

Компания «Возрождение 52» получила предостережение за нарушения при обработке полей в Краснооктябрьском муниципальном округе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.
В ходе мониторинга выяснилось, что предприятие завышало установленные нормы применения пестицидов и агрохимикатов на семи земельных участках с озимой пшеницей. Кроме того, компания скрывала информацию: во ФГИС «Сатурн» отсутствовали даты работ, кадастровые номера участков, данные о способах и дозировках внесения препаратов.
Организации предложено принять срочные меры по соблюдению экологических регламентов, чтобы исключить риск вреда для здоровья людей и окружающей среды.
Ранее сообщалось, что пятибалльная магнитная буря накроет Нижегородскую область 22 июля.