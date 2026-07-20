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Предприятие в Нижегородской области переборщило с химикатами на полях

В Краснооктябрьском округе компания обрабатывала озимую пшеницу с превышением норм пестицидов и не вносила данные в систему.

Компания «Возрождение 52» получила предостережение за нарушения при обработке полей в Краснооктябрьском муниципальном округе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия.

В ходе мониторинга выяснилось, что предприятие завышало установленные нормы применения пестицидов и агрохимикатов на семи земельных участках с озимой пшеницей. Кроме того, компания скрывала информацию: во ФГИС «Сатурн» отсутствовали даты работ, кадастровые номера участков, данные о способах и дозировках внесения препаратов.

Организации предложено принять срочные меры по соблюдению экологических регламентов, чтобы исключить риск вреда для здоровья людей и окружающей среды.

Ранее сообщалось, что пятибалльная магнитная буря накроет Нижегородскую область 22 июля.