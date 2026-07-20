Семь правил для сохранения здоровья мозга

Одну из главных ролей в поддержании здоровья мозга играет правильное питание. Особенно важны для нервной системы витамины и минералы, в частности, витамин В12 (мясо и молочные продукты), а также богатые омега-3 жирные кислоты (рыба и орехи) и антиоксиданты (ягоды и овощи). Так, наиболее полезны для мозга лосось и скумбрия, грецкий орех, миндаль, льняное семя, черника, клубника, малина, шпинат и брокколи, а также овес и коричневый рис. Кофе и чай в умеренном количестве стимулируют активность мозга благодаря содержанию кофеина и антиоксиданта L-теанина.