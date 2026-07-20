Семь правил для сохранения здоровья мозга

Активность и продуктивность в жизни человека напрямую зависит от состояния здоровья его мозга. Оно формирует самочувствие, память, внимание и способность мыслить критически. Специалисты рассказали, что входит в комплекс по уходу за мозгом.
Здоровое питание.
Одну из главных ролей в поддержании здоровья мозга играет правильное питание. Особенно важны для нервной системы витамины и минералы, в частности, витамин В12 (мясо и молочные продукты), а также богатые омега-3 жирные кислоты (рыба и орехи) и антиоксиданты (ягоды и овощи). Так, наиболее полезны для мозга лосось и скумбрия, грецкий орех, миндаль, льняное семя, черника, клубника, малина, шпинат и брокколи, а также овес и коричневый рис. Кофе и чай в умеренном количестве стимулируют активность мозга благодаря содержанию кофеина и антиоксиданта L-теанина.
При этом стоит отказаться от чрезмерного потребления сахара, алкоголя и насыщенный жиров, так как они пагубно влияют на когнитивные способности.
Стабильный уровень глюкозы в крови, необходимый для стабильной работы мозга, помогает поддерживать регулярность приемов пищи. Рекомендуется избегать переедания перед сном, ведь оно замедляет обмен веществ.
Физическая активность.
Регулярные физические упражнения не только улучшают кровообращение и снабжают клетки кислородом, но и способствуют выработке эндорфинов. Также снижается риск депрессии и деменции. Умственную работоспособность может повысить даже простая прогулка в течение часа.
Бег трусцой, плавание и танцы могут улучшить память и внимание, снизить вероятность инсульта и болезней сердца. Эксперты советуют заниматься спортом как минимум три раза в неделю по 30 минут. Здоровье мозга также можно поддержать занятием творчеством, игрой на музыкальных инструментах или йогой.
Сон и отдых.
Однако не стоит забывать про отдых. Во сне организм восстанавливает клетки, перерабатывает полученную информацию и удаляет токсины. Нужно спать не менее 7−8 часов, ложась и вставая примерно в одно и то же время каждый день. Некачественный сон негативно влияет на концентрацию, скорость реакции и способность решать проблемы.
Для того, чтобы выспаться, необходимо обеспечить тишину, темноту и прохладу в спальне. Перед сном не стоит потреблять тяжелые блюда или кофе — лучше посвятить время книге или спокойной музыке.
Периоды короткого расслабления днем позволяют перезагрузить нервную систему и повышают эффективность труда. Рекомендуется делать короткие перерывы каждые полтора-два часа и медитировать.
Умственная деятельность.
Постоянная умственная нагрузка стимулирует образование новых нервных связей и поддерживает высокую производительность. В этом помогут головоломки, иностранные языки, шахматы, чтение книг, творчество и обучение новым навыкам.
Также на работе мозга благотворно сказывается общение. Разговоры активизируют зоны коры больших полушарий. Для сохранение остроты ума можно заняться изучением музыки, танцами, живописью или любым другим хобби.
Борьба со стрессом.
Истощение нервной системы и ухудшение памяти часто происходит из-за хронического стресса. Для борьбы с ним рекомендуется использовать дыхательные техники, заниматься йогой, прогуливаться на свежем воздухе, сделать массаж или ароматерапию.
При ощущении перегруженности, нужно сказать «нет» второстепенным задачам. Качественный отдых, контроль эмоций и борьба с негативными мыслями позволят избежать эмоционального выгорания.
Избавление от вредных привычек.
На головной мозг разрушительно влияют курение, алкоголь и наркотики. Они нарушают кровоснабжение тканей мозга, приводят к гибели нейронов и ухудшают память. Так, спиртное нарушает биохимические процессы и вызывает деградацию клеток, а никотин не дает питательным веществам и кислороду поступать в мозг из-за сужения сосудов. Наркотические вещества и вовсе меняют структуру мозга.
Лечение хронических болезней.
Риск инсультов и нарушений кровообращения увеличивают хронические болезни сердечно-сосудистой системы, диабет и гипертония. Поэтому необходимо проходить регулярные медосмотры, контролировать артериальное давление, сахар в крови и холестерин.
Необходимо соблюдать рекомендации специалиста и принимать назначенные лекарства при обнаружении болезней. Своевременное лечение может предотвратить осложнения.
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