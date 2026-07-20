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Правительство Иркутской области: В регионе нет действующих лесных пожаров

Иркутская область, НИА-Байкал — В лесном фонде в Иркутской области с 17 по 19 июля ликвидировали два лесных пожара — в Иркутском и Тайшетском районах.

Источник: НИА Байкал

Оба возгорания произошли в субботу, 18 июля, и были потушены в день обнаружения. В их ликвидации участвовал 21 человек, привлекалось шесть единиц наземной техники.

Для мониторинга лесопожарной обстановки и маневрирования за три дня в воздух было поднято 12 воздушных судов. Общее время налета составило 122 часа 55 минут.

По информации пресс-службы облправительства, действующих лесных пожаров в Иркутской области нет. Наземное патрулирование ведут 62 группы, в составе которых — 153 человека, авиамониторинг — три борта Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов.