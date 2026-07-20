Правительство Иркутской области: В регионе нет действующих лесных пожаров

Оба возгорания произошли в субботу, 18 июля, и были потушены в день обнаружения. В их ликвидации участвовал 21 человек, привлекалось шесть единиц наземной техники.
Для мониторинга лесопожарной обстановки и маневрирования за три дня в воздух было поднято 12 воздушных судов. Общее время налета составило 122 часа 55 минут.
По информации пресс-службы облправительства, действующих лесных пожаров в Иркутской области нет. Наземное патрулирование ведут 62 группы, в составе которых — 153 человека, авиамониторинг — три борта Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов.