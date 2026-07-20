В Перми начали возводить каркас нового корпуса строительного колледжа

Особенность проекта — инженерные коммуникации и вентиляционные камеры сделают с частично прозрачной стеклянной обшивкой: студенты смогут изучать оборудование наглядно, прямо в процессе обучения. Также организуют коворкинг с атриумом и лестницей-амфитеатром.