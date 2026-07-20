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В Перми начали возводить каркас нового корпуса строительного колледжа

Завершить работы планируют в следующем году.

Подрядчик приступил к возведению каркаса нового корпуса Пермского строительного колледжа, сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Новый корпус рассчитан на 500 студентов. Здесь появятся классы компьютерной графики, макетные мастерские, лекционная аудитория с музеем, кабинеты с раздвижными перегородками.

Особенность проекта — инженерные коммуникации и вентиляционные камеры сделают с частично прозрачной стеклянной обшивкой: студенты смогут изучать оборудование наглядно, прямо в процессе обучения. Также организуют коворкинг с атриумом и лестницей-амфитеатром.

Во внутреннем дворе обустроят площадку для геодезической практики, спортивную зону и пространство для выставок. Завершить работы планируют в следующем году.

Напомним, работы идут на месте старых корпусов учебного заведения. Перед началом строительства строительства их демонтировали.