В Хабаровске пройдет Дальневосточный Медиафорум

На форуме заявлено пять тематических блоков: «Патриотическое воспитание и социальная адаптация военнослужащих», «Создание позитивного образа Хабаровского края: от экономики до культуры и туризма», «Молодежный медиахаб: обучение и обмен практиками между молодыми журналистами и блогерами», «Выборы-2026: правовое поле, борьба с фейками, повышение явки», а также практические мастер-классы для сотрудников всех типов медиа.