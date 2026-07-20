В Хабаровске пройдет Дальневосточный Медиафорум

Дальневосточный Медиафорум пройдет в Хабаровске 23−24 июля. Участниками станут федеральные эксперты из сферы медиа и смежных областей, представители органов региональной власти, предприниматели, журналисты федеральных и зарубежных изданий, регионов ДФО.
На форуме заявлено пять тематических блоков: «Патриотическое воспитание и социальная адаптация военнослужащих», «Создание позитивного образа Хабаровского края: от экономики до культуры и туризма», «Молодежный медиахаб: обучение и обмен практиками между молодыми журналистами и блогерами», «Выборы-2026: правовое поле, борьба с фейками, повышение явки», а также практические мастер-классы для сотрудников всех типов медиа.
Спикерами в рамках Медиафорума выступят телеведущий, журналист Дмитрий Губерниев, профессор ВШЭ Марат Баширов, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, руководитель направления продвижения Вконтакте Николай Афиногенов и другие.
«Уверена, форум даст старт новому этапу сотрудничества в медиасфере, а все участники получат важный и полезный опыт», — отметила заместитель министра внутренней и информационной политики Хабаровского края Марина Морозова.