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Калининградец поколотил ребенка на улице 9 Апреля

Полицейские изучают обстоятельства случившегося.

В Калининграде мужчина побил 15-летнего подростка. Его мать написала заявление в полицию. Об этом рассказали в областном УМВД.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел 19 июля на улице 9 Апреля. Между ребенком и мужчиной, которого он не знал, возник словесный конфликт. Горожанин пустил в ход кулаки и несколько раз ударил школьника.

Личность мужчины уже установлена. Проводится проверка.

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