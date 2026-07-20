«Киквидзе» уступил в ⅛ финал на турнире «Белые ночи»

В 1/16 финала команда встретилась с БКС. Матч получился предельно напряжённым: по ходу игры «Киквидзе» дважды оказывался в роли догоняющего — сначала уступал 0:1, затем 1:2. Однако команда не сломалась под давлением и сумела переломить ход встречи. Кульминация наступила на последних секундах, когда «Киквидзе» вырвал победу со счётом 3:2. Такой результат — не просто проход дальше, а показатель сплочённости и умения бороться до финального свистка.