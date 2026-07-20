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Автомобиль с женщиной в салоне утонул в красноярском озере

В ночь на 20 июля в деревне Песчанка, входящей в состав большого Красноярска, в озере утонула машина, в салоне которой.

В ночь на 20 июля в деревне Песчанка, входящей в состав большого Красноярска, в озере утонула машина, в салоне которой находилась женщина. Как сообщают в КГКУ «Спасатель», автомобиль съехал в воду с берега озера. Сейчас сотрудники учреждения по заявке полиции ищут тело погибшей. Напомним, в Красноярске с наступлением дождей разрешили купание в трех местах. Озеро Песчанка не входит в число разрешенных для купания мест.