Автомобиль с женщиной в салоне утонул в красноярском озере

В ночь на 20 июля в деревне Песчанка, входящей в состав большого Красноярска, в озере утонула машина, в салоне которой находилась женщина. Как сообщают в КГКУ «Спасатель», автомобиль съехал в воду с берега озера. Сейчас сотрудники учреждения по заявке полиции ищут тело погибшей. Напомним, в Красноярске с наступлением дождей разрешили купание в трех местах. Озеро Песчанка не входит в число разрешенных для купания мест.