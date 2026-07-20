В красноярском поселке ребенок получил смертельный удар током во время мойки квадроцикла

В поселке Минино 10-летний мальчик погиб в результате поражения электрическим током, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю.
Трагедия случилась вечером 19 июля во дворе дома по улице Полевая. По версии следствия, школьник мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, которая была подключена к сети через самодельный удлинитель. В это время начался начался дождь. Пытаясь отключить оборудование, ребенок стал вытаскивать вилку из удлинителя и тогда его ударило током.
Несмотря на оказанные сотрудниками скорой реанимационные мероприятия, мальчик скончался на месте происшествия.
Известно, что семья не состоит на профилактическом учете.
По факту произошедшего возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Правоохранители призывают граждан строго соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности, а также не применять самодельные электрические устройства, так как они представляют серьезную угрозу жизни и здоровью.