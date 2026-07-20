В красноярском поселке ребенок получил смертельный удар током во время мойки квадроцикла

Трагедия случилась вечером 19 июля во дворе дома по улице Полевая. По версии следствия, школьник мыл квадроцикл с помощью автоматической мойки, которая была подключена к сети через самодельный удлинитель. В это время начался начался дождь. Пытаясь отключить оборудование, ребенок стал вытаскивать вилку из удлинителя и тогда его ударило током.