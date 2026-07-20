Монумент в честь победы над милитаристской Японией появится в Хабаровске до конца лета

Мемориал будет находиться в центре Хабаровска, в краевом парке имени Муравьева-Амурского, на склоне между смотровой площадкой Комсомольской площади и центральной набережной имени адмирала Невельского. Центром нового монумента станет фигура советского солдата с винтовкой в руках, а вокруг него разместятся красно-черные обелиски с названием тех воинских соединений, которые принимали участие в Манчьжурской наступательной операции в августе-сентябре 1945 года — Забайкальского, 1-го Дальневосточного и 2-го Дальневосточного фронтов, а также Краснознаменной амурской флотилии. Под новый монумент выделен значительный участок между двух лестниц, спускающихся с Комсомольской площади на набережную Амура. Весь этот участок будет благоустроен после установки памятника. Пока рабочие заливают бетон в основание нового сквера и монтируют арматуру. Из техники на объекте можно наблюдать только автокран и трактор. Открытие нового монумента должно состояться до 3 сентября текущего года — к очередной годовщине с момента завершения Второй мировой войны. Добавим, что 2 сентября прошлого года на этом месте был установлен закладной камень.