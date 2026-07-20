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Глеб Никитин поблагодарил волонтеров за работу на нижегородских АЗС

Глава Нижегородской области Глеб Никитин высказался о ситуации с бензином в регионе.

Источник: Живем в Нижнем

Глава Нижегородской области Глеб Никитин высказался о ситуации с бензином в регионе. Комментарий по волнующей автолюбителей теме губернатор опубликовал в соцсетях.

Глеб Никитин отметил, что прошлая неделя выдалась напряженной.

«Хочу сказать спасибо нижегородцам, вы поддерживали операторов на заправках, помогали друг другу и вели себя по-человечески даже в самые напряженные моменты. Спасибо вам за это», — написал губернатор.

За ситуацией на АЗС следили волонтеры. Более 400 добровольцев трудились на 66 заправках в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Волонтеры помогают заполнять интерактивную карту по наличию топлива и очередям и регулируют потоки автомобилей.

На заправках также работают сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают порядок. Власти продолжают контролировать ситуацию с бензином в регионе.

Напомним, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев простоял около часа в очереди за бензином.