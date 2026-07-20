В пансионате для пожилых под Красноярском не оказалось огнетушителей

Все они плохо передвигаются, и в случае пожара не смогли бы покинуть здание самостоятельно. Во время прокурорской проверки выяснилось, что в здании не было ни автоматической системы пожаротушения, ни внутреннего противопожарного водопровода. Кроме того, эвакуационные выходы оказались заблокированными. Аварийное освещение к пожарным выходам отсутствовало. Также в пансионате не нашли планов эвакуации и обязательных инструкций, как действовать при возгорании.