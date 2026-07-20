Путин поручил распространить в медорганизациях опыт наставничества

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ распространить в медицинских организациях положительный опыт наставничества в сфере здравоохранения, доложить о первых результатах до 15 декабря, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.
«Минздраву России подготовить обзор положительного опыта наставничества в сфере здравоохранения, а также организовать и обеспечить распространение этого опыта в медицинских организациях. Доклад — до 15 декабря 2026 года, далее — один раз в год», — указано в документе.
Ответственным за исполнение этого поручения назначен министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Кроме того, президент поручил комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь» вместе с общероссийским общественным движением «Народный Фронт “За Россию” и Национальной медицинской палатой организовать мониторинг развития в российских регионах института наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций.
Эта работа также должна включать сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников, а представлять результаты этого мониторинга предстоит в правительство России. Первый доклад о ходе реализации этого поручения необходимо представить до 1 ноября, а затем — ежегодно.
Ответственными назначены председатель комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь», губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой Труда РФ, президент Союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.