Путин поручил распространить в медорганизациях опыт наставничества

Эта работа также должна включать сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников, а представлять результаты этого мониторинга предстоит в правительство России. Первый доклад о ходе реализации этого поручения необходимо представить до 1 ноября, а затем — ежегодно.