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БПЛА взорвался на предприятии под Белгородом: есть погибший и раненые

В поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области дрон взорвался на территории предприятия. В результате пострадали пять человек — один из них скончался в больнице. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Источник: Коммерсантъ

В поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области дрон взорвался на территории предприятия. В результате пострадали пять человек — один из них скончался в больнице. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Остальные четверо пострадавших получили множественные осколочные ранения различных частей тела. Их планируют перевести в больницы Белгорода.

На месте атаки повреждены остекление здания, грузовой и два легковых автомобиля.

Все остальные обстрелы обошлись без раненых.

Еще один дрон ударил по социальному объекту в Октябрьском — в здании пострадали окна и фасад. В селе Новая Нелидовка того же округа при детонации дрона были повреждены стекла и кузов легкового автомобиля.

Ударам ВСУ также подверглись Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский округа. В селе Смородино первого муниципалитета из-за взрыва беспилотника были разбиты окна в двух частных домах, в селе Ивановская Лисица нарушена линия электропередачи. В райцентре Красная Яруга из-за детонации дрона в одном частном доме выбиты окна, в другом посечен забор, в селе Отрадовка пробита кровля корпуса предприятия. В шебекинском селе Вознесеновка БПЛА атаковал автомобиль — он поврежден.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз. В результате пострадали 14 человек, в том числе двое детей — они находятся в медицинских учреждениях в состоянии средней степени тяжести.

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