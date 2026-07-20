Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект капремонта общежития педагогического колледжа не прошёл экспертизу

Отрицательное заключение получено 17 июля.

Экспертиза отклонила проект капитального ремонта здания общежития № 2 педагогического колледжа в Черняховске. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планировали выполнить по адресу: ул. Суворова, д. 4. В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовила компания «Стройгарантпроект» (Калининград). Указанный застройщик — само образовательное учреждение. Отрицательное заключение получено 17 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

В феврале 2026 года экспертиза одобрила проект капремонта общежития педколледжа № 1 на ул. Пионерской, 12. В июне образовательное учреждение искало подрядчика для капитального ремонта фасада учебного корпуса № 3 на ул. Пионерской, 10/1А, однако на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Основной объём необходимых работ связан с утеплением фасада. Кроме того, проект предусматривает устройство водосточной системы, а также ремонт отмостки, крылец, входа в подвал, приямков и балконов. К работам необходимо было приступить с даты подписания контракта, а завершить их — к 15 августа 2026 года.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше