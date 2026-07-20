Проект капремонта общежития педагогического колледжа не прошёл экспертизу

В феврале 2026 года экспертиза одобрила проект капремонта общежития педколледжа № 1 на ул. Пионерской, 12. В июне образовательное учреждение искало подрядчика для капитального ремонта фасада учебного корпуса № 3 на ул. Пионерской, 10/1А, однако на участие в торгах не было подано ни одной заявки. Основной объём необходимых работ связан с утеплением фасада. Кроме того, проект предусматривает устройство водосточной системы, а также ремонт отмостки, крылец, входа в подвал, приямков и балконов. К работам необходимо было приступить с даты подписания контракта, а завершить их — к 15 августа 2026 года.