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Калининградец вернул BMW с торгов, оплатив почти миллионный долг

Автомобиль должника должны были реализовать.

Калининградец, накопивший задолженность по кредиту 925 тысяч рублей, дотянул до того, что его BMW передали на торги. Мужчина подсуетился и сделал все, что авто вернуть. Об это этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Известно, что ранее горожанин не исполнил требований в установленные сроки. Тогда его счета и были арестованы, а машину также забрали. Авто успели оценить и передать на реализацию.

Узнав об этом, должник погасил задолженность, а также оплатил обязательный в таких случаях исполнительский сбор, который составил 65 тысяч рублей. Тогда торги отменили.