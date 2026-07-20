Цены на топливо повысили две сети АЗС в Иркутске за последние три дня

Компании подняли цену на дизель. Бензин на всех сетях автозаправок в городе не подорожал с пятницы, 17 июля. Добавим, актуальные данные представлены на основе информации, опубликованной на официальных сайтах компаний-поставщиков.
Дизельное топливо:
«БРК» — 96,5 (+1 рубль);
«Омни» — 97 рублей (не изменилась);
«КрайсНефть» — 97 рублей (не изменилась);
«Роснефть» — 85,5 рубля (+10 копеек);
«Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-92:
«БРК» — 77,2 рубля (не изменилась);
«Омни» — 77,9 рубля (не изменилась);
«КрайсНефть» — 77,8 рубля (не изменилась);
«Роснефть» — 65,2 рубля (не изменилась);
«Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-95:
«БРК» — 81,3 рубля (не изменилась);
«Омни» — 81,5 рубля (не изменилась);
«КрайсНефть» — 81,4 рубля (не изменилась);
«Роснефть» — 68,8 рубля (не изменилась);
«Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-98.
«КрайсНефть» — 121 рубль (не изменилась);
«Газпромнефть» — стоимость не указана.
АИ-100.
«БРК» — 120,5 рубля (не изменилась);
«Омни» — 121 рубль (без изменений);
«Роснефть» — 95,55 рубля (без изменений).
Напомним, что сеть АЗС «Омни» отменила ограничения на отпуск всех видов топлива. Все заправки сети работают в штатном режиме. Кроме того, сеть АЗС «КрайсНефть» увеличила лимит покупки топлива до 40 литров. Кроме того, с 13 июля компания «КрайсНефть» возобновила продажу бензина физическим лицам ещё на шести АЗС, работает 17 станций сети при сохранении действующих ограничений. В регионе прорабатывается механизм электронных очередей. ИТ-сообщество тестирует решения, позволяющие бронировать время заправки. О сроках внедрения будет сообщено позже.
Напомним, топливный ажиотаж в Приангарье начался в середине июня, пик пришёлся на конец месяца — жители стояли в многокилометровых очередях.
28 июня в области введён режим повышенной готовности. Запрещён отпуск топлива в канистры, для АЗС «Роснефти» установлен лимит 50 литров на машину, другие сети могут устанавливать лимиты. В Иркутске огородили остановки для проезда общественного транспорта, у заправок установили биотуалеты.
К обеспечению порядка в очередях подключилась полиция. В первые дни пресечены случаи перепродажи бензина из канистр по ценам до 300 рублей за литр.
Зампред правительства РФ Александр Новак поручил регионам распределять топливо по текущим потребностям в ключевых отраслях. Губернатор Игорь Кобзев на федеральном штабе предложил отгружать топливо независимым АЗС по заключённым договорам, увеличить поставки и приоритизировать северный завоз.
На фоне дефицита и спроса рост цен на топливо в 2026 году стал рекордным.