Мирошник пообещал Киеву отдельный ответ на атаку БПЛА на Московскую область

Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников — пострадали 10 человек, включая ребенка и трех граждан Китая. Основные последствия зафиксированы в Домодедово, Одинцовском округе и Подольске. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА, большую часть которых удалось нейтрализовать на дальних подступах. СК возбудил дело о теракте. Непростой остается ситуация и в других регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».