Норильчанка отдала мошенникам более 9 млн рублей

41-летняя жительница Норильска стала жертвой мошеннической схемы, связанной с якобы доходными операциями на криптовалютном рынке, сообщает ГУ МВД Красноярского края.
Потерпевшая познакомилась с первым участником аферы в соцсети и в ходе переписки он постепенно вошел в доверие: узнавал подробности о работе, семейном и финансовом положении женщины, демонстрировал свою успешность и предлагал помощь в освоении инструментов заработка. Далее жертве предложили взаимодействовать с «консультантами» и использовать ряд приложений для торговли криптовалютой.
«В ходе серии телефонных звонков и переписок в мессенджерах северянку убедили совершать переводы денег на счета третьих лиц. При этом мошенники создавали иллюзию доходов: на короткое время в личном кабинете отображалась фейковая прибыль, даже был проведен небольшой тестовый вывод средств, что убедило потерпевшую в легитимности схемы. На последующих этапах под различными предлогами — необходимость закрыть сделку, оплатить комиссию, удержать процент — у женщины выманивали всё более крупные суммы. В итоге она перевела в общей сложности свыше 9 млн рублей, значительная часть из которых — личные накопления, а также кредитные средства», — рассказали в полиции.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, устанавливаются личности злоумышленников.