Норильчанка отдала мошенникам более 9 млн рублей

«В ходе серии телефонных звонков и переписок в мессенджерах северянку убедили совершать переводы денег на счета третьих лиц. При этом мошенники создавали иллюзию доходов: на короткое время в личном кабинете отображалась фейковая прибыль, даже был проведен небольшой тестовый вывод средств, что убедило потерпевшую в легитимности схемы. На последующих этапах под различными предлогами — необходимость закрыть сделку, оплатить комиссию, удержать процент — у женщины выманивали всё более крупные суммы. В итоге она перевела в общей сложности свыше 9 млн рублей, значительная часть из которых — личные накопления, а также кредитные средства», — рассказали в полиции.