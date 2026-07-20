Оператор Т2, «Пилар» и правительство Красноярского края договорились о сотрудничестве

T2, российский оператор мобильной связи, инфраструктурный оператор «Пилар» и правительство Красноярского края заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития отрасли связи, телекоммуникационной инфраструктуры и цифровизации экономики региона.
Документ подписали министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, директор макрорегиона «Сибирь» Т2 Дмитрий Кромский и представитель «Пилара» Юрий Камалов.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по нескольким ключевым направлениям: развитие сетей мобильной связи и телекоммуникационной инфраструктуры края, повышение доступности мобильной радиотелефонной связи — в том числе на основе инновационных технологий и стандартов, — а также расширение доступности цифровых сервисов для жителей региона.
«Соглашение открывает новые возможности для совместной работы, — рассказал директор макрорегиона “Сибирь” Т2 Дмитрий Кромский. — Вместе с нашей дочерней компанией “Пилар” и при поддержке правительства края мы сможем ускорить развитие инфраструктуры связи — как в городах, так и в отдаленных районах, включая малые населенные пункты. Для нас это не просто инвестиции в сеть, это инвестиции в качество жизни людей на всей территории Красноярского края. Быстрый мобильный интернет дает доступ к образованию, медицине, государственным сервисам и новым возможностям для бизнеса».
Особое внимание стороны уделят обеспечению цифрового равенства. Т2 при поддержке регионального правительства будет развивать сети связи в малонаселенных и удаленных районах края, где еще нет стабильной связи и скоростного интернета.
Правительство Красноярского края в рамках соглашения намерено способствовать повышению доступности цифровых сервисов для жителей, в том числе помогать взаимодействию Т2 и инфраструктурного оператора «Пилар» с органами власти по вопросам развития сетей связи.
«Развитие современной инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений цифровой трансформации региона. От качества мобильной связи и доступа к интернету напрямую зависит возможность жителей пользоваться государственными услугами, дистанционным образованием, телемедициной и другими цифровыми сервисами и возможностями. Совместная работа с коллегами станет еще одним шагом в развитии телекоммуникационной инфраструктуры нашего региона и достижении целей нацпроекта “Экономика данных”, который направлен на создание равных цифровых возможностей для всех жителей Красноярского края», — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.