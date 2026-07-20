Компания из Ростовской области избежала иска на 410 млн рублей

Иск поступил в суд в марте 2026 года, в конце месяца обращение приняли к рассмотрению. К разбирательствам привлекли экспертов «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО». В итоге в июле 2026 года суд поддержал ответчика.