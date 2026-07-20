В селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии благоустроили игровую площадку

Игровую площадку оборудовали в селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.
На заброшенной территории специалисты уложили резиновое покрытие и заасфальтировали пешеходные подходы. Для детей там установили современные игровые комплексы, рассчитанные на ребят разных возрастов. А для любителей активного образа жизни на площадке смонтировали уличные спортивные тренажеры и турники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.