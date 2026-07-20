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В селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии благоустроили игровую площадку

Там также смонтировали спортивные тренажеры и турники.

Игровую площадку оборудовали в селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

На заброшенной территории специалисты уложили резиновое покрытие и заасфальтировали пешеходные подходы. Для детей там установили современные игровые комплексы, рассчитанные на ребят разных возрастов. А для любителей активного образа жизни на площадке смонтировали уличные спортивные тренажеры и турники.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.