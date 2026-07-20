«Ротор» выйдет на матч против «СКА-Хабаровск» в форме итальянского бренда

— Новая форма продолжает историю клуба и напоминает, что значит выходить на поле с эмблемой «Ротора» на груди: представлять команду, Волгоград и людей, которые остаются рядом с ней при любых обстоятельствах, — рассказали в пресс-службе клуба. Форма сделана из переработанного сырья.