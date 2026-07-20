Массовая гибель пчёл произошла в Красноярском крае

Массовая гибель пчел произошла в Красноярском крае, прокуратура начала проверку. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе около 30 млн пчел из-за обработки соседних полей сильнодействующими пестицидами.
По данным Россельхознадзора по Красноярскому краю, поступили жалобы от пчеловодов из села Межово и посёлка Большая Мурта. 16 и 17 июля восемь человек сообщили о массовой гибели пчёл.
«Специалисты проводят выездные обследования земельных участков рядом с пасеками, где могли проводиться обработки химикатами. Отбираются образцы почвы и растений для проверки на содержание пестицидов. Результаты направят в аккредитованную лабораторию», — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что 195 гектаров заброшенной земли в Красноярском крае вернули государству.