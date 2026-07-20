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Первый на Дальнем Востоке: фоторепортаж с хабаровской «Ночи в парке»

В Хабаровске впервые на Дальнем Востоке прошла «Ночь в парке». Три дня, с 17 по 19 июля, главными площадками стали летняя эстрада «Ракушка» и набережная имени адмирала Невельского. В программе — концерты, мастер-классы, интерактивные зоны и «Абычный маркет» с работами местных мастеров.

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В Хабаровске впервые на Дальнем Востоке прошла «Ночь в парке». Три дня, с 17 по 19 июля, главными площадками стали летняя эстрада «Ракушка» и набережная имени адмирала Невельского. В программе — концерты, мастер-классы, интерактивные зоны и «Абычный маркет» с работами местных мастеров. В завершающий день состоялся «Диджей-фест»: лучшие диджеи города и зона свободного творчества.

Проект объединил культуру коренных народов, современное творчество и предпринимательские инициативы. Вход был свободным для всех желающих. Как гремела «Ночь в парке — 2026» смотрите в новом фоторепортаже от «МК в Хабаровске».