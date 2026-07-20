Должник из Гурьевска вернул арестованный BMW, заплатив 925 тыс. рублей

В Гурьевском районе Калининградской области судебные приставы вернули арестованный автомобиль владельцу после того, как он полностью погасил задолженность. Мужчина должен был по кредиту 925 тысяч рублей, но не платил, поэтому приставы арестовали его счета и BMW 2010 года выпуска. Машину оценили и передали на торги. Узнав об этом,…