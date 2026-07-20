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В Прикамье умер 53-летний руководитель крупного агропредприятия

Об уходе из жизни яркого представителей агробизнеса региона стало известно 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Оханского муниципального округа сообщила о кончине 18 июля одного из самых ярких представителей агробизнеса Прикамья Таскаева Николая Сергеевича. Ему было всего 53 года.

Трудовую деятельность Николай Таскаев начал в 1990 году слесарем совхоза «Оханский». Посе учебы в Пермском сельхозинституте молодой специалист вернулся на предприятие инженером-энергетиком. В 2005 году Николай Сергеевич создал ООО «Вектор». Через семь лет он возглавил агрофирму «Острожка», ставшую одним из крупнейших сельхозпредприятий Оханского района.

Николай Таскаев был целеустремленным и ответственным руководителем, имеющим большой потенциал и высокие организаторские способности. Возглавляемая им агрофирма занималась молочным животноводством и органическим растениеводством. При нем предприятие создало собственную молочную переработку и вышло на рынок Прикамья.

Николай Сергеевич кроме активной производственной деятельности Николай Таскаев уделял много внимания также и общественным делам — являлся депутатом Острожского сельского поселения. Он был настоящим хозяином и сыном своей земли.

Администрация Оханского округа выражает искренние соболезнования семье, родным и друзьям Николая Сергеевича. Прощание проходит 20 июля в Острожке.