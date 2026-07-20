В Прикамье умер 53-летний руководитель крупного агропредприятия

Трудовую деятельность Николай Таскаев начал в 1990 году слесарем совхоза «Оханский». Посе учебы в Пермском сельхозинституте молодой специалист вернулся на предприятие инженером-энергетиком. В 2005 году Николай Сергеевич создал ООО «Вектор». Через семь лет он возглавил агрофирму «Острожка», ставшую одним из крупнейших сельхозпредприятий Оханского района.