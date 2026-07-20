Губернатор Глеб Никитин оценил ситуацию с бензином в Нижегородской области

Прошедшая неделя оказалась крайне напряжённой из‑за ситуации с обеспечением топливом. Итоги подвел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Жители Нижегородской области проявили сплочённость: они поддерживали работников автозаправочных станций, оказывали друг другу помощь и сохраняли выдержку даже в пиковые моменты нагрузки.
В Нижнем Новгороде и Дзержинске на 66 АЗС задействовали свыше 400 волонтёров. Добровольцы работали ежедневно, к ним также присоединялись местные жители, готовые внести свой вклад в стабилизацию обстановки.
Волонтёры содействовали формированию актуальной картины по наличию топлива и длине очередей — эти данные отражались на интерактивной карте. Кроме того, они информировали граждан о правилах заправки по чётности/нечётности госномера и помогали грамотно распределять транспортные потоки.
Напомним, что бензин в Нижегородской области подорожал еще на 2,7% за неделю. Нижегородское правительство пока не планирует внедрять QR-коды для заправки.
Губернатор отметил и работу сотрудников правоохранительных органов: они участвовали в регулировании дорожной ситуации и поддерживали порядок вблизи автозаправочных станций. Контроль за обстановкой продолжается.
Ранее глава Нижнего Новгорода простоял час в очереди на АЗС.