Губернатор Глеб Никитин оценил ситуацию с бензином в Нижегородской области

Волонтёры содействовали формированию актуальной картины по наличию топлива и длине очередей — эти данные отражались на интерактивной карте. Кроме того, они информировали граждан о правилах заправки по чётности/нечётности госномера и помогали грамотно распределять транспортные потоки.