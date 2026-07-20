Маркетплейсы изменятся: с 1 октября вводят проверку карточек товаров

С 1 октября 2026 года все карточки товаров на маркетплейсах, включая площадки, которыми пользуются продавцы и покупатели Волгограда, будут проходить обязательную проверку через интеграцию с государственными информационными системами. Об этом сообщили в независимом профсоюзе «Новый труд».
Маркетплейсы также готовы повторно проверять уже опубликованные карточки — независимо от даты их создания. Прямой доступ к реестрам Роспатента и других ведомств упростит модерацию и снизит долю контрафакта. Переходный период по интеграции с ГИС продлится до января 2027 года.
«Это укрепляет доверие к платформенной модели как к каналу сбыта, что выгодно и площадкам, и добросовестным селлерам, и покупателям», — отмечает руководитель информационного отдела профсоюза «Новый труд» Мария Коледа.
По ее словам, для микробизнеса и самозанятых, закупающих небольшие партии без полного пакета разрешительных документов, проверка обернется дополнительной бюрократической нагрузкой — вывод товаров на маркетплейс может стать дольше и дороже, — пишет «РГ».
Волгоградским селлерам стоит заранее подготовить сертификаты и регистрационные документы, чтобы не столкнуться с задержками после 1 октября.
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