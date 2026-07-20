Маркетплейсы изменятся: с 1 октября вводят проверку карточек товаров

Маркетплейсы также готовы повторно проверять уже опубликованные карточки — независимо от даты их создания. Прямой доступ к реестрам Роспатента и других ведомств упростит модерацию и снизит долю контрафакта. Переходный период по интеграции с ГИС продлится до января 2027 года.