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Первышов назвал размеры компенсаций жертвам атак на склад Wildberries в Котовске

Семьям погибших в результате атак на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области 18 июля выплатят по 1,5 млн руб., тяжелораненым — по 600 тыс. руб., остальным пострадавшим — по 300 тыс. руб. Финансирование произведут за счет средств областного бюджета. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор Евгений Первышов.

Источник: Коммерсантъ

Семьям погибших в результате атак на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области 18 июля выплатят по 1,5 млн руб., тяжелораненым — по 600 тыс. руб., остальным пострадавшим — по 300 тыс. руб. Финансирование произведут за счет средств областного бюджета. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор Евгений Первышов.

Глава региона отметил, что руководство Wildberries также приняло решение о собственных компенсационных выплатах, однако их размер не уточняется.

Атака на Тамбовскую область в ночь на 18 июля стала самой массовой для региона по числу жертв среди мирного населения с начала СВО. По данным губернатора, на подлете к логистическому центру Wildberries в Котовске уничтожили 28 БПЛА. На месте погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. 20 июля на еженедельном оперативном совещании министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская уточнила, что в тяжелом состоянии остается один человек, в состоянии средней степени тяжести — 11.

Из-за атак БПЛА на склады Wildberries в Электростали Московской области и Котовске выведено из работы 7% логистических мощностей компании. Ремонт и восстановление оценены в 20−35,8 млрд руб.

Подробнее об атаке ВСУ на Тамбовскую область 18 июля — в материале «Ъ-Черноземье».

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