Первышов назвал размеры компенсаций жертвам атак на склад Wildberries в Котовске

Атака на Тамбовскую область в ночь на 18 июля стала самой массовой для региона по числу жертв среди мирного населения с начала СВО. По данным губернатора, на подлете к логистическому центру Wildberries в Котовске уничтожили 28 БПЛА. На месте погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. 20 июля на еженедельном оперативном совещании министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская уточнила, что в тяжелом состоянии остается один человек, в состоянии средней степени тяжести — 11.