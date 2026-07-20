Росприроднадзор вновь нашел нарушения на модернизируемых нижегородских очистных

Нарушения нашли и в области обращения с отходами производства и потребления: не обеспечено безопасное условие временного накопления отходов, отходы по внешнему виду идентичные с отходами «мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации» вновь нашли на нескольких необорудованных для этих целей площадках. Кроме того, юрлицо продолжает размещать отходы IV класса опасности (ил на иловых картах) сроком более 11 месяцев без соответствующей лицензии. При этом сами иловые карты не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).