«Амурские Тигрицы-ДВГАФК» представили обновленный тренерский штаб

Главным тренером хабаровской команды в новом сезоне по-прежнему будет Андрей Максимов. Помогать ему будут тренер по общефизической подготовке Марианна Максимова и тренер-статистик Юрий Петров, который перешел в молодежную команду после трех сезонов работы в основном составе «Тигриц». В свою очередь, Никита Толстобров, который ранее работал в тренерском штабе младших «Тигриц», теперь будет занимать пост тренера-статистика во взрослой команде. Добавим, что состав «Амурских Тигриц-ДВГАФК» пополнили доигровщик Софья Пашкова, либеро Мария Гордейко и центральная блокирующая Маргарита Полюхова. Кроме того, продолжат выступать в этой команде связующая Софья Косычева, центральная блокирующая Анастасия Жидкова, либеро Кира Куриленко, центральная блокирующая Полина Охнован, доигровщик Александра Домолего, центральная блокирующая Евгения Бувайлик, связующая Ульяна Гусева и доигровщик Анна Зырянова. В то же время, доигровщики Карина Воробьева, Виктория Ждамирова и Виктория Решетникова покинули состав молодежной команды «Тигриц».