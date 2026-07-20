Сразу 60 тонн бензина поступило в Ванинский и Советско-Гаванский районы

На данный момент бензин марки АИ-92 уже появился на шести местных АЗС, принадлежащих сети «Трансбункер». Топливо начали продавать местным жителям, но пока только по 30 литров на каждый автомобиль. Кроме того, достигнута договоренность о поставке 60 тонн бензина и 30 тонн дизельного топлива с Хабаровского НПЗ. Добавим, что сейчас в Хабаровском крае есть 108 автозаправочных станций сети «ННК», на которых нет никаких проблем с топливом. При этом там действует запрет на продажу бензина в канистры. Это сделано для того, чтобы избежать искусственного ажиотажа.