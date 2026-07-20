Условный срок получил живодер из Березовского района, забивший трех щенков на глазах у детей

Березовский районный суд вынес приговор мужчине, который в мае 2025 года забил лопатой трех беспородных щенков. Суд признал его виновным в жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений с применением садистских методов.
Как сообщали правоохранители, собак приютили дети из деревни Терентьево. Ребята построили для щенков будку и стали за ними ухаживать. Один из местных жителей увидел их в окно потребовал убрать животных. Дети ему отказали, в результате чего произошел конфликт.
После этого мужчина взял лопату, прошел к будке, где находились щенки, и на глазах у детей нанес тем рубящие удары по голове. Все трое погибли.
Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в силу.
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