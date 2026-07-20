Условный срок получил живодер из Березовского района, забивший трех щенков на глазах у детей

Как сообщали правоохранители, собак приютили дети из деревни Терентьево. Ребята построили для щенков будку и стали за ними ухаживать. Один из местных жителей увидел их в окно потребовал убрать животных. Дети ему отказали, в результате чего произошел конфликт.