Предпринимателям в Омске расскажут о защите промышленных образцов

Семинар «Промышленные образцы — новые точки опоры креативной индустрии России» для предпринимателей состоится в Омске 21 июля. Его организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
Мероприятие проведут эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности на площадке центра «Мой бизнес». Они расскажут о преимуществах патентной охраны по сравнению с авторским правом, о влиянии патента на рыночную стоимость компании и ее привлекательность для партнеров и клиентов и многом другом. Также специалисты представят актуальные примеры из мировой практики. Кроме того, они разберут типичные ошибки при оформлении прав и дадут рекомендации по выстраиванию эффективной стратегии защиты дизайнерских разработок. Участие в семинаре бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.