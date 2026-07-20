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Предпринимателям в Омске расскажут о защите промышленных образцов

Посвященный этой теме семинар состоится 21 июля.

Семинар «Промышленные образцы — новые точки опоры креативной индустрии России» для предпринимателей состоится в Омске 21 июля. Его организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.

Мероприятие проведут эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности на площадке центра «Мой бизнес». Они расскажут о преимуществах патентной охраны по сравнению с авторским правом, о влиянии патента на рыночную стоимость компании и ее привлекательность для партнеров и клиентов и многом другом. Также специалисты представят актуальные примеры из мировой практики. Кроме того, они разберут типичные ошибки при оформлении прав и дадут рекомендации по выстраиванию эффективной стратегии защиты дизайнерских разработок. Участие в семинаре бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.