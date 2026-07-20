Предпринимателям в Омске расскажут о защите промышленных образцов

Мероприятие проведут эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности на площадке центра «Мой бизнес». Они расскажут о преимуществах патентной охраны по сравнению с авторским правом, о влиянии патента на рыночную стоимость компании и ее привлекательность для партнеров и клиентов и многом другом. Также специалисты представят актуальные примеры из мировой практики. Кроме того, они разберут типичные ошибки при оформлении прав и дадут рекомендации по выстраиванию эффективной стратегии защиты дизайнерских разработок. Участие в семинаре бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке.