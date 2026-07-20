Посвящённые участникам СВО монументы появятся на площади Славы в Хабаровске

На площади Славы в Хабаровске увековечат память участников специальной военной операции. Мемориальный ансамбль дополнят двумя пилонами и скульптуры, посвящённые героям СВО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мемориал на площади Славы посвящен героям — защитникам Родины. Его пилоны содержат имена участников Великой Отечественной войны; воинов-интернационалистов — участников локальных конфликтов ХХ века. Вскоре здесь возведут монумент, посвященный героям спецоперации.
— Сегодня история вновь требует от наших земляков мужества, стойкости и верности долгу. Многие из наших ребят отправились защищать страну в ходе специальной военной операции. Ровно так же, как наши деды и прадеды отстояли мир и свободу в 40-х годах прошлого века, так и сейчас наши воины отстаивают честь и свободу нашей страны. Именно поэтому мемориал участникам специальной военной операции появится здесь, на Площади Славы, — написал в своем канале в МАКС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Мемориальный комплекс дополнят два пилона с именами участников СВО и две многофигурные композиции. На месте уже забетонированы 64 сваи, заливают фундамент под скульптуру.
По плану, первую часть обновленного пространства откроют в сентябре, а полностью завершат работы к зиме.