Более 190 самозанятых воронежцев подключились к программе оплаты больничных

Также издание отмечает, что размер больничного зависит от страхового стажа и периода уплаты взносов. При сроке уплаты взносов от 6 до 12 месяцев— 70% от выбранной страховой суммы; — свыше 12 месяцев уплаты страховых взносов — 100% от выбранной страховой суммы. При этом право на получение выплаты наступает через шесть месяцев, о чем соцфонд уведомит самозанятого через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг.