Белорусы отправили 27 тысяч рублей на экспертизу, положив их в мусорку

В Беларуси пенсионерка и курьер отправили 27 тысяч рублей на экспертизу, положив их в мусорку. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 73-летняя пенсионерка. Сначала женщине позвонили в мессенджер и сказали, что ей якобы пришла посылка с маркетплейса. Минчанку убедили продиктовать код из SMS. После чего ей позвонил мнимый правоохранитель, заявивший, что мошенники, которым она раскрыла личные данные, открыли счет на ее имя и уже переводят деньги за границу.
Потом уже напуганной пенсионерке перезвонил лжеюрист, убедивший горожанку передать на «экспертизу» все имеющиеся у нее деньги.
Курьером аферистов оказался 39 летний слесарь из Минска. Мужчину аферисты убедили взять кредит на 17 тысяч рублей и оставить их в тайном месте.
Потом еще мужчина забрал посылку с 13 тысячами рублей и 14 тысяч пенсионерки и все деньги оставил в пакет в урне на остановке в Минском районе.
Проводится проверка.
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