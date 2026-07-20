Белорусы отправили 27 тысяч рублей на экспертизу, положив их в мусорку

В милицию обратилась 73-летняя пенсионерка. Сначала женщине позвонили в мессенджер и сказали, что ей якобы пришла посылка с маркетплейса. Минчанку убедили продиктовать код из SMS. После чего ей позвонил мнимый правоохранитель, заявивший, что мошенники, которым она раскрыла личные данные, открыли счет на ее имя и уже переводят деньги за границу.