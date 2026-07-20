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Белорусы отправили 27 тысяч рублей на экспертизу, положив их в мусорку

Белорусы положили в мусорку 27 тысяч рублей, чтобы их проверили.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси пенсионерка и курьер отправили 27 тысяч рублей на экспертизу, положив их в мусорку. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась 73-летняя пенсионерка. Сначала женщине позвонили в мессенджер и сказали, что ей якобы пришла посылка с маркетплейса. Минчанку убедили продиктовать код из SMS. После чего ей позвонил мнимый правоохранитель, заявивший, что мошенники, которым она раскрыла личные данные, открыли счет на ее имя и уже переводят деньги за границу.

Потом уже напуганной пенсионерке перезвонил лжеюрист, убедивший горожанку передать на «экспертизу» все имеющиеся у нее деньги.

Курьером аферистов оказался 39 летний слесарь из Минска. Мужчину аферисты убедили взять кредит на 17 тысяч рублей и оставить их в тайном месте.

Потом еще мужчина забрал посылку с 13 тысячами рублей и 14 тысяч пенсионерки и все деньги оставил в пакет в урне на остановке в Минском районе.

Проводится проверка.

Еще белорусский адвокат сказала, что делать, если на машину упало дерево.

Тем временем ЖКХ назвало сроки влажной и сухой уборки подъезда в Беларуси.