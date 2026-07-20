В Янтарном отметили три дня рождения: города, комбината и области. 16 сотрудников предприятия получили награды

празднованиях Дней городов в Мамоново и Янтарном. Глава региона поздравил жителей и вручил награды.
В Мамоново губернатор подчеркнул важность сохранения памяти о защитниках Отечества: «Ваш город носит имя Героя Советского Союза Николая Васильевича Мамонова — офицера, проявившего мужество при освобождении Восточной Пруссии. Его подвиг навсегда останется частью истории города и всей Калининградской области».
В Янтарном Беспрозванных поблагодарил жителей за гостеприимство и отметил развитие курорта: «Сегодня Янтарный ежегодно принимает сотни тысяч гостей. Великолепные пляжи Балтийского моря, благоустроенные общественные пространства, парк имени Мориса Беккера, новые туристические объекты делают это место одним из самых привлекательных в Калининградской области».
Оба муниципалитета получили орден за заслуги перед Калининградской областью. Местным жителям — ветеранам, старейшим работникам и почётным жителям — вручили юбилейные медали «80 лет Калининградской области».
В Янтарном праздник прошёл на площадке Калининградского янтарного комбината, где отметили три дня рождения: комбината (79 лет), Янтарного и области. Губернатор отметил социальную ответственность предприятия и его вклад в развитие региона. 16 сотрудников комбината получили почётные грамоты губернатора и правительства области.