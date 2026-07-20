В Янтарном отметили три дня рождения: города, комбината и области. 16 сотрудников предприятия получили награды

В Янтарном праздник прошёл на площадке Калининградского янтарного комбината, где отметили три дня рождения: комбината (79 лет), Янтарного и области. Губернатор отметил социальную ответственность предприятия и его вклад в развитие региона. 16 сотрудников комбината получили почётные грамоты губернатора и правительства области.