Как волгоградские хирурги проводят сложнейшие операции

«Удаление хемодектомы — сложное вмешательство в сосудистой хирургии. Опухоль плотно прилегает к стенке сонной артерии, иногда врастая в неё. Задача хирурга — удалить новообразование, сохранив сосуд целым и не повредив нервы», — пояснили в облздраве. Сердечно-сосудистый хирург ГКБ № 1 им. Фишера Фёдор Жаркин с блеском провёл эту сложнейшую операцию. На седьмые сутки после вмешательства женщина была выписана домой. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, и это самое большое счастье, которое могут подарить врачи.