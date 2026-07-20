«Вы совершили чудо». Как волгоградские хирурги проводят сложнейшие операции

…То, что совершили врачи Волгоградской клинической больницы скорой медпомощи № 15, спасая 8-летнего мальчика, его родители назвали чудом. Был момент, когда в спасение жизни ребёнка верилось с трудом: состояние было критическим.
«Вы совершили чудо».
Мальчик поступил в больницу с колото-резаной раной грудной клетки и травмой сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку. Его состояние было критическим. Предварительно был поставлен диагноз — тампонада сердца (опасное для жизни состояние, когда в полости перикарда начинает скапливаться избыточное количество жидкости, сдавливая сердце и мешая ему нормально наполняться кровью). Жизнь мальчика напрямую зависела от профессионализма врачей и скорости выполнения операции.
В такой экстренной ситуации медики, действуя быстро, чётко и слаженно, сделали сложнейшую операцию.
Тампонада сердца была ликвидирована, рана ушита. Жизнь ребёнку спасли заведующий хирургическим отделением Олег Лищук, детский хирург Дмитрий Борчаковский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Максим Поляков, операционная сестра Екатерина Мичко.
«Спасибо за ваш профессионализм, самоотверженность и смелость! Вы не просто выполнили свою работу — вы совершили чудо, подарив ребёнку шанс на здоровую и счастливую жизнь», — такими словами семья пациента поблагодарила коллектив больницы.
А в больнице им. Фишера в Волжском спасли человека весьма преклонного возраста. 94-летнюю пациентку доставили с критическим пульсом 32 удара в минуту. Пожилая женщина несколько раз теряла сознание, была прямая угроза её жизни.
Заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог Грета Саргсян и сердечно-сосудистый хирург Сергей Соболев по результатам диагностики с участием других специалистов приняли решение имплантировать пациентке электрокардиостимулятор. Операция прошла успешно: нормальный сердечный ритм был полностью восстановлен. И это тоже можно считать чудом с учётом возраста и состояния пациентки. Сейчас она уже находится дома.
Люди плюс техника.
В последние годы медицина в Волгоградской области развивается стремительно: малоинвазивные (щадящие) вмешательства, гибридная хирургия, мультидисциплинарные команды специалистов — это всё реалии сегодняшнего дня. Успех сложных операций обеспечивается сочетанием высокотехнологичных методов и ювелирной работы профессионалов высочайшего уровня.
Например, в вышеупомянутой больнице им. Фишера с 2025 г. стали выполнять имплантацию электрокардиостимуляторов.
"Внедрение этой высокотехнологичной методики в практику учреждения стало важным шагом в развитии всей региональной сердечно-сосудистой хирургии, — сообщили в облздраве. — Жителей Волжского и районов Заволжья Волгоградской области уже не нужно экстренно доставлять в клиники Волгограда для установки кардиостимуляторов. Сложные оперативные вмешательства проводятся по полису ОМС в непосредственной близости от места проживания пациентов1.
Работа — ювелирная.
Ещё одну сложную операцию провели в клинической больнице СМП № 15 Волгограда. 82-летнюю женщину спасли от мезентериального тромбоза. Это серьёзное заболевание, при котором в артериях или венах образуется тромб, из-за чего нарушается или полностью прекращается кровоснабжение части кишечника.
«Мезентериальный тромбоз — это грозная патология, которая сложно диагностируется и часто приводит к летальному исходу. Традиционные методы лечения малоэффективны», — пояснил заведующий кафедрой хирургических болезней ВолгГМУ Юрий Веденин.
Операция прошла успешно: врачи удалили поражённый участок кишки, извлекли тромб из артерии, а затем восстановили целостность кишечника.
«Оснащение больницы новым оборудованием позволяет оказывать помощь даже в таких сложных ситуациях. А участие специалистов профильной кафедры в лечебной деятельности медорганизации обеспечивает практически неограниченные возможности слаженной работы междисциплинарной бригады хирургов», — пояснила зав. отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения больницы № 15 Светлана Жуликова.
Ювелирную работу провели и сосудистые хирурги больницы им. Фишера. Это была сложная операция 37-летней пациентки с хемодектомой (опухолью в месте деления сонной артерии). Со временем она может привести к состоянию, опасному для здоровья и жизни.
«Удаление хемодектомы — сложное вмешательство в сосудистой хирургии. Опухоль плотно прилегает к стенке сонной артерии, иногда врастая в неё. Задача хирурга — удалить новообразование, сохранив сосуд целым и не повредив нервы», — пояснили в облздраве. Сердечно-сосудистый хирург ГКБ № 1 им. Фишера Фёдор Жаркин с блеском провёл эту сложнейшую операцию. На седьмые сутки после вмешательства женщина была выписана домой. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, и это самое большое счастье, которое могут подарить врачи.
Экстренная помощь: когда всё решают минуты.
В регионе продолжает развиваться сеть сосудистых центров.
Региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения — это ключевые звенья системы оказания помощи при инсультах и инфарктах. Их главная задача — обеспечить золотой час: максимально быстро провести диагностику и начать лечение.
Такие центры действуют сегодня на площадках областного кардиоцентра, больницы № 25, областной клинической больницы № 1, горбольницы № 1 им. С. З. Фишера, больнице № 15, ЦГБ г. Камышина.
Новый сосудистый центр на площадке больницы № 15 открылся в Красноармейском районе Волгограда в июне 2026 г. Современное оборудование и новые возможности диагностики и лечения позволяют оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на более высоком уровне. Особое внимание уделяется высокотехнологичным вмешательствам.
Все сосудистые центры оснащены современным оборудованием в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».