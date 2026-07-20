Экс-глава Ирбейского района получил срок из-за некачественных мусорных контейнеров

«Узнав об этом, представитель фирмы предложил бывшему замглавы “района взятку в виде колесных дисков и автошин NOKIAN Nordman стоимостью 67 тыс. рублей за бездействие и уклонение фирмы от ответственности за поставку дешевых контейнеров. Сговор разоблачили правоохранители, и бывший замглавы предстал перед судом за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). В октябре 2024 года он был приговорен к 1,5 годам условного лишения свободы”, — рассказали в прокуратуре.