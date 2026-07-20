Экс-глава Ирбейского района получил срок из-за некачественных мусорных контейнеров

Суд признал бывшего главу Ирбейского района виновным в превышении должностных полномочий при поставке мусорных контейнеров. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, в октябре 2021 года администрация Ирбейского района заключила с ООО «Единство-Юг» муниципальный контракт на поставку 555 металлических мусорных контейнеров стоимостью 6 млн рублей для территорий шести сельсоветов.
К истечению срока контракта подрядчик поставил контейнеры ненадлежащего качества, а также на 128 контейнеров меньше. Несмотря на это, глава района подписал акты приемки и полностью рассчитался с подрядчиком.
Уже через несколько недель главы сельсоветов сообщили в районную администрацию о непригодности новых контейнеров из-за низкого качества и необходимости их замены.
«Узнав об этом, представитель фирмы предложил бывшему замглавы “района взятку в виде колесных дисков и автошин NOKIAN Nordman стоимостью 67 тыс. рублей за бездействие и уклонение фирмы от ответственности за поставку дешевых контейнеров. Сговор разоблачили правоохранители, и бывший замглавы предстал перед судом за получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). В октябре 2024 года он был приговорен к 1,5 годам условного лишения свободы”, — рассказали в прокуратуре.
За непроведение экспертизы качества поставленного товара и помощь представителям фирмы в составлении фиктивного гарантийного письма о хранении мусорных баков на территории фирмы суд признал экс-главу виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ему назначено 2,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также на протяжении двух лет он не сможет занимать должность в органах местного самоуправления.
Ранее по постановлению прокурора фирма была оштрафована на 500 тыс. руб. по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени организации).
В отношении уже бывших гендиректора и представителя организации уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) рассматривается судом.
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