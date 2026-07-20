В Камышинском районе оголодавшие кабаны набросились на арбузы

— Плети и зелень в этом году очень мощные, арбузики растут, — рассказывает Елена Ковалева. — Но, конечно, не без нюансов. Во время ревизии заметили, что на нашей территории были гости — и погрызли, и потоптали, и повырывали зреющие ягоды. Это были кабаны.