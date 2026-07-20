Опрос показал, сколько россиян играют в интеллектуальные игры

Чаще всего россияне играют в шахматы (29%), судоку (11%) и шашки (9%). Всего 46% респондентов играют в интеллектуальные игры, 8% из них делают это практически ежедневно. Своих детей/внуков больше всего россияне хотели бы научить играть в шахматы (25%) и шашки (6%).