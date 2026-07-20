Boeing 747 из Катара для Трампа обновят из-за сомнений в защите

Трамп уточнил, что борт получит «максимальный пакет» обновлений. Работы по модернизации займут около месяца.
Трамп начал использовать авиалайнер 1 июля после ускоренного переоборудования под нужды главы государства. Решение о новой доработке приняли после того, как эксперты усомнились в надежности систем безопасности, в том числе связанных с противоракетной защитой.
Ранее The New York Times сообщила, что чиновники, знакомые с деталями модернизации катарского самолета и говорившие на условиях анонимности, заявили: он не обладает теми возможностями противодействия угрозам, которые были у предыдущей модели. После выхода в свет публикации журналистов вызвали повестками в суд.
Речь идет о лайнере, который переоборудовала компания L3Harris Technologies. Он будет временно выполнять функции «борта номер один» из-за задержек Boeing с поставками новых самолетов для президентского авиапарка. Два новых Boeing 747−8 поступят только в 2028 году.