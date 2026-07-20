Яна Лантратова вступилась за жителей «безводного» села в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Ко мне обратились жители села Песчаное Троицкого района. Весной они провели целый месяц вообще без водоснабжения. Сейчас воду дают всего на один час в сутки, да и то тонкой струйкой — невозможно ни постирать, ни помыться, а в летнюю жару весь урожай на огородах просто высыхает», — рассказала Уполномоченная по правам человека в России.
По ее данным, в селе проживают и пожилые люди, и инвалиды, которым требуется постоянный уход.
«Попросила Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлию Сударенко разобраться в ситуации. Направила официальный запрос прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру с призывом провести проверку по данному факту и принять необходимые меры прокурорского реагирования», — добавила омбудсмен.
Она поставила ситуацию на контроль.