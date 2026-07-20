Лантратова вступилась за жителей «безводного» села в Челябинской области

«Ко мне обратились жители села Песчаное Троицкого района. Весной они провели целый месяц вообще без водоснабжения. Сейчас воду дают всего на один час в сутки, да и то тонкой струйкой — невозможно ни постирать, ни помыться, а в летнюю жару весь урожай на огородах просто высыхает», — рассказала Уполномоченная по правам человека в России.